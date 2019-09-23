23.09.2019 - 13:49 |
ALES soru ve cevapları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ALES/2 dün gerçekleşti. Şimdi adaylar ilk olarak soru ve cevaplara yoğunlaşmış durumdalar... Ardından da sonuç tarihleri sık sık aratılmaya başlanacak. Peki, Soru ve cevaplar ile sonuçlar ne zaman açıklanır?
Her yıl belirli dönemlerde ALES gerçekleşiyor. Dün de binlerce kişi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girdi. Sınav sonrası her zaman olduğu gibi adaylar soru ve cevaplara odaklandı. Sıklıkla sorulan soru şu sıralar "ALES soru ve cevapları açıklandı mı?" şeklinde..
ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
ALES soru ve cevapları yayımlanmış değil. Konu hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama yok. Bir önceki sınavın soru ve cevapları sınavdan 2 gün sonra 13.45'te yayınlanmıştı. Bu sınavın soru ve cevaplarının ise 24 Eylül saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ise 17 Ekim'de açıklanacak.
40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.