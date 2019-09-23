ALES soru ve cevapları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Her yıl belirli dönemlerde ALES gerçekleşiyor. Dün de binlerce kişi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girdi. Sınav sonrası her zaman olduğu gibi adaylar soru ve cevaplara odaklandı. Sıklıkla sorulan soru şu sıralar "ALES soru ve cevapları açıklandı mı?" şeklinde..

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ALES soru ve cevapları yayımlanmış değil. Konu hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama yok. Bir önceki sınavın soru ve cevapları sınavdan 2 gün sonra 13.45'te yayınlanmıştı. Bu sınavın soru ve cevaplarının ise 24 Eylül saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ise 17 Ekim'de açıklanacak.