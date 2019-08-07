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07.08.2019 - 15:04

Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir?

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal baba oldu. Ünlü oyuncu Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal çifti dünyaya bir kız bebek getirdi. Mutluluğunu sosyal medya üzerindende paylaşan Ali Sunal, takipçilerini meraklandırdı. Peki Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir?

Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir?

Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade’nin kızıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Nazlı Kurbanzade bazı etkinlikler için zaman zaman modellik de yapmaktadır. Koç Üniversitesi mezunu olan Kurbanzade, Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde çalışıyor.

ALİ SUNAL'IN O PAYLAŞIMI

Ali Sunalın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir

Ali Sunalın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir

 

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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