07.08.2019 - 15:04
Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir?
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal baba oldu. Ünlü oyuncu Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal çifti dünyaya bir kız bebek getirdi. Mutluluğunu sosyal medya üzerindende paylaşan Ali Sunal, takipçilerini meraklandırdı. Peki Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir?
Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade’nin kızıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Nazlı Kurbanzade bazı etkinlikler için zaman zaman modellik de yapmaktadır. Koç Üniversitesi mezunu olan Kurbanzade, Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde çalışıyor.
ALİ SUNAL'IN O PAYLAŞIMI