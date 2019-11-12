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12.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Alman filmleri İzmir’de

Goethe-Institut ve German Films’in beraber düzenledikleri Kino 2019: Alman Filmleri Türkiye’de başlıklı film gösterimleri bu yıl İzmirli sinemaseverlerle 12-16 Kasım tarihleri arasında buluşacak. Beşinci kez düzenlenen program bir kez daha Alman sinemasının güncel ve bol ödüllü örneklerini İzmir’e getirecek.

Alman filmleri İzmir’de

Gösterimler İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Bol ödüllü “Victoria” ile tanıdığımız yönetmen Sebastian Schipper’in yeni filmi “Roads” Türkiye’de ilk kez Kino 2019 çerçevesinde İzmir’de gösterilecek. Usta yönetmen Andreas Dresen’in imzasını taşıyan ve bu yıl En İyi Film dâhil beş dalda Alman Film Ödülü kazanan “Gundermann” da yine Kino 2019 programında yer alıyor. Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıldönümünde seçkide Doğu Almanya’daki hayata bakan iki film var: Bunlardan ilki “Gundermann”, diğeriyse Andreas Goldstein’ın yönettiği “Adam ve Evelyn”. 

 

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