Alman filmleri İzmir’de

Gösterimler İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Bol ödüllü “Victoria” ile tanıdığımız yönetmen Sebastian Schipper’in yeni filmi “Roads” Türkiye’de ilk kez Kino 2019 çerçevesinde İzmir’de gösterilecek. Usta yönetmen Andreas Dresen’in imzasını taşıyan ve bu yıl En İyi Film dâhil beş dalda Alman Film Ödülü kazanan “Gundermann” da yine Kino 2019 programında yer alıyor. Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıldönümünde seçkide Doğu Almanya’daki hayata bakan iki film var: Bunlardan ilki “Gundermann”, diğeriyse Andreas Goldstein’ın yönettiği “Adam ve Evelyn”.