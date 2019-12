Altan Öymen’e Gazeteciler Cemiyeti Meslek Onur Ödülü

Kıdemli gazeteciler, akademisyenler ve gazeteci örgüt temsilcilerinden oluşan seçici kurul Gazetecilik Meslek Onur Ödülü için oy birliğiyle Öymen’i önerdi. Sonrasında toplanan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da oy birliğiyle seçici kurulun teklifini kabul etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ödül yönetmeliğine göre Gazetecilik Meslek Onur Ödülü’nün “Türkiye’de basın özgürlüğünün geliştirilmesi, gazeteciliği teşvik etme ve gazetecileri güçlendirmeye katkıda bulunmak ve gazeteciliğe hakkettiği itibarı verme amacı ile; gazeteci/medya kuruluşlarına ve gazeteci örgütlerine, Türkiye’de gazeteciliğe yaptıkları katkılar nedeniyle” verilmesinin ön görüldüğünü hatırlattı. Sadece gazeteci olarak değil aynı zamanda bir yazar ve bir siyasetçi olarak da Altan Öymen’in her zaman saygın ve onurlu bir duruşu olduğunu, her dönem ve her koşulda iyi gazeteciliğin örneği olduğunu vurgulayan Bilgin, “Altan Öymen meslek ağabeyimizdir, duayenimizdir. Onun ismi önerilince zaten hem jüride hem Yönetim Kurulunda konuşma, tartışma sonlandı, ismi üzerinde tam bir ittifak sağlandı. M4D projesinin bu ilk ödülünü Öymen’e vermekten, onun kabul etmesinden dolayı kıvançlıyız” dedi.

Öymen’e ödülü 12 Ocak 2020’de düzenlenecek M4D Medya Konferansı sırasında törenle sunulacak.