Altın Portakal ‘özüne dönüyor’

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tarihleri yaklaşırken festivalin basınla ilk buluşması dün Antalya’da gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen ve festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer ile festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu’nun da katıldığı basın buluşmasında, festivalin yenilikleri duyuruldu. Bu yıl Türkan Şoray’ın ikonik görüntüsünü afişine taşıyan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56’ncı yaşını kutlayacak ve 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini Antalyalı sinemaseverlerle buluşturacak.

100 öğrenci Antalya’da

Festivali asıl sahipleri olan Antalyalılarla buluşturmak için sabırsızlandıklarını belirten Muhittin Böcek, “Sinemamızı halka ulaştırmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu yıl festival, geleneksel kortej coşkusuyla başlayacak. Yalnızca Antalya merkezinde değil ilçelerimizde yaşayan halkımıza da tırlarla film götüreceğiz ve açık hava film gösterimleri düzenleyeceğiz. Festivalin açılış ve kapanış törenleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda tüm halkımızın katılımıyla gerçekleşecek” dedi. Bu yılki temanın ‘Öze Dönmek’ olduğunu hatırlatan Böcek, iki yıl önce kaldırılan ulusal yarışmanın tekrar yapılacağının altını çizdi. Yanı sıra Antalya Film Forum da, bu yıl Olena Yershova direktörlüğünde yeni projelere destek olmaya ve bu projeleri uluslararası düzeyde tanıtmaya devam edecek. Böcek’in açıklamalarına göre, Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenci festivale davet edilecek. Bu kapsamda Altın Portakal Sinema Okulu adını taşıyan etkinlikler kapsamında festival, geleceğin sinemacılarına atölye imkânı sunmuş olacak. Bu yılki festival için aralarında Sanatsal Etkinlikler Komisyonu (SEK), Sinema Eserleri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP), Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön), Türk Sinema Vakfı (TÜRSAV), Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Sinema Oyuncuları Derneği (SODER), Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) ve Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun da olduğu sektör temsilcilerinin ve profesyonellerinden mürekkep isimlerle bir araya geldi ve festivalin geliştirilmesi için görüşlerini bildirdi.

Türkan Şoray’lı afiş

Festivalin afişini de tanıtan Tuncer, Türkan Şoray’ın ikonik görüntüsünün kullanılmasını da şu sözlerle açıkladı: “Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin öze dönüş yolculuğunu bu yılın görsel kimliğine de yansıtıyor ve sinemamızın sultanı Türkan Şoray’ı festival afişine taşıyoruz. Şoray, festivalin ilk yılı olan 1964’te, bir diğer Metin Erksan filmi ‘Acı Hayat’taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu seçilmişti ve ulusal yarışmanın geri döndüğü bu yıl, onun eşsiz görüntüsüyle merhaba demek bizim için çok anlamlı” dedi.

CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ

Tanıtım toplantısında Cansel Çevikol Tuncer ise festivalin bu yılki yeniliklerini aktardı. Bu yıl festivalde 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde ödül dağıtılacağını söyleyen Tuncer, “Ulusal Yarışma’da toplamda 810 bin TL, Uluslararası Yarışma’da 97 bin 500 TL ve Antalya Film Forum’da 450 bin TL değerinde ödüller verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinemamıza desteğimizi artırarak sürdürmeye kararlıyız” dedi. Bu yılın yeniliklerinden bir diğeri ise, sektördeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla ilki verilecek 50 bin TL değerindeki Cahide Sonku Ödülü olacak. Cansel Çevikol Tuncer bu ödülün festivalin bir parçası olmasının çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cahide Sonku, sinemamızın ilk kadın yıldız oyuncusu ve uzun yıllar görmezden gelinse de yönetmen, senarist ve yapımcı kimlikleriyle de sinema sektörü içinde var olmayı başarmış çok önemli bir figür. Bu ödül, ulusal uzun yarışmada yer alan filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, kadın bakışını filmin oluşumuna bir katkı olarak sunmuş kadın sinemacılara verilecek.”