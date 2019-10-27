27.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Altın Yunus ‘Aidiyet’in
7. Boğaziçi Film Festivali’nde ödüller dağıtıldı. Beyoğlu Ses Tiyatrosu’ndaki törende Burak Çevik’in yönettiği “Aidiyet”, ulusal uzun metraj yarışmasında “En İyi Film” seçilerek 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü aldı. Festivalin uluslararası uzun metraj yarışmasında Ukraynalı yönetmen Nariman Aliyev’in “Yuvaya Dönüş / Homeward” adlı filmi “En İyi Film” seçilirken, Bosphorus Film Lab’in destek vereceği projeler de belli oldu.
Koreli usta yönetmen Kim Ki Duk’a da “Onur Ödülü”nün verildiği gecede açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Ogün Şanlıer, “İnanılmaz bir hafta oldu. Salonlarımız tıklım tıklım doldu. Gösterimlerimiz, panellerimiz, masterclass etkinliklerimiz dopdolu geçti” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali’nde bu yıl 25 ülkeden 83 film gösterildi ve aralarında Briallante Mendoza, Parviz Shahbazi, Kim Ki Duk’un da olduğu birçok sinemacı festivalin konuğu olarak İstanbul’da buluştu.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.