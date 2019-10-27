Altın Yunus ‘Aidiyet’in

Koreli usta yönetmen Kim Ki Duk’a da “Onur Ödülü”nün verildiği gecede açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Ogün Şanlıer, “İnanılmaz bir hafta oldu. Salonlarımız tıklım tıklım doldu. Gösterimlerimiz, panellerimiz, masterclass etkinliklerimiz dopdolu geçti” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali’nde bu yıl 25 ülkeden 83 film gösterildi ve aralarında Briallante Mendoza, Parviz Shahbazi, Kim Ki Duk’un da olduğu birçok sinemacı festivalin konuğu olarak İstanbul’da buluştu.



