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11.09.2019 - 07:50| SİBEL CAN Ankara

Ampute sporcu protez bekliyor

Ampute sporcu protez bekliyor

Çalıştığı iş yerinde ihmaller sonu cu kolunu kaybeden Türkiye cirit atma birincisi ve gülle atma üçüncüsü Halit Seven, proteze sahip olmak için yardım bekliyor. Kolunu kaybettikten sonra spora başladığını ifade eden Seven, “Hayattan kopmadım, spora başladım” dedi.

Geçen yıl Şırnak’tan Malatya’ya giderek bir firmada çalışmaya başlayan Seven, ihmaller zinciri sonucunda 21 yaşında kolunu kaybetti. İyileşme sürecinde zor zamanlar yaşadığını belirten Seven, ailesinin desteğiyle kendini toparladığını söyledi. Spora nasıl başladığını anlatan Seven, şöyle konuştu: “Güllem yoktu. Tarlada taş atarak antrenman yaptım. Antalya’da Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası’na katıldım. Ciritte birincilik, gülle atmada üçüncülük madalyası kazandım.”

Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.
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