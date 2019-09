Ampute sporcu protez bekliyor

Çalıştığı iş yerinde ihmaller sonu cu kolunu kaybeden Türkiye cirit atma birincisi ve gülle atma üçüncüsü Halit Seven, proteze sahip olmak için yardım bekliyor. Kolunu kaybettikten sonra spora başladığını ifade eden Seven, “Hayattan kopmadım, spora başladım” dedi.

Geçen yıl Şırnak’tan Malatya’ya giderek bir firmada çalışmaya başlayan Seven, ihmaller zinciri sonucunda 21 yaşında kolunu kaybetti. İyileşme sürecinde zor zamanlar yaşadığını belirten Seven, ailesinin desteğiyle kendini toparladığını söyledi. Spora nasıl başladığını anlatan Seven, şöyle konuştu: “Güllem yoktu. Tarlada taş atarak antrenman yaptım. Antalya’da Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası’na katıldım. Ciritte birincilik, gülle atmada üçüncülük madalyası kazandım.”