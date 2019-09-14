Amy Winehouse kimdir? Amy Winehouse ölüm yıl dönümünde anılıyor

Amy Winehouse, ölümünün üzerinden geçen 9 yılın ardından ailesi ve hayranları tarafından anılmaya devam ediyor. 27 yaşında hayata veda eden 5 Grammy ödüllü sanatçı Amy Winehouse bugün yaşasaydı 36 yaşında olacaktı. İşte bir dönem dünyayı kasıp kavuran Amy Winehouse hakkında merak edilenler...

AMY WİNEHOUSE KİMDİR?

2011 yılında öldüğünde henüz 27 yaşındaydı. Bugün onun doğum günü. Amy Jade Winehouse 14 Eylül 1983'te Londra'da dünyaya geldi.

Amy Winehouse yaşasaydı bugün 36 yaşında olacaktı. Albümü, hayatı, yaşantısı her anlamda herkesin ilgi odağında olan Amy 2006 yılındaki Back to Black albümü ile başarılarına bir yenisini daha eklemişti.

5 Grammy ödüllü Amy Winehouse, başarılarıyla tüm dünyayı etkisi altına aldı. Amy, 27 yıllık hayatına ödüller, albümler, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile mücadele süreçleri, aşkları ve pek çok olayı da dahil etti.

Baba Mitch Winehouse geçtiğimiz yıllarda “Amy, My Daughter” isimli bu kitabı kızı için yazdı ve onu herkese anlattı. Çok küçük yaşta şarkı söylemeye başlayan Amy Winehouse babası tarafından şöyle anlatılıyor:

“Şişesinden aceleyle fırlayan bir mantar gibi çabucak dünyaya geldi. Gelişi tipik Amy tarzında-tekmeleyerek ve çığlık atarak oldu. Amy’nin bir yıldız olacağı daha çocukken bellidir: “Çocuklardan bizim için küçük gösteriler yapmalarını isterdik. Amy'nin tek amacı abisisinden daha yüksek sesle şarkı söylemekti. Amy düzenli olarak anneme şarkı söylerdi. Onu Kuzey Londra bir tiyatro okuluna gönderdik. İlk şarkı söylemeye de burada başladı."

Sonrası da çorap söküğü gibi geldi. Her bulduğu ortamda not defterini çıkararak şarkı sözleri yazmaya başladı. Abisinden gitar çalmayı öğrendi. 12 yaşında tam zamanlı bir tiyatro okuluna gitmek için bir başvuru mektubu yazdı. Mektuptaki şu satırlar ise en dikkat çeken yeri: “En önemlisi çok ünlü olmayı hayal ediyorum. Sahnede olmak istiyorum. Bu tutku, yaşadığım sürece devam edecek. Konser biletleri, Batı Yakası ve Broadway Şovu biletleri bir çırpıda tükenen bir aktris ve şarkıcı olarak hatırlanmak istiyorum.”

Amy için bu harika hayat tepe taklak olmuştu. Uyuşturucu ve alkol ile başı ciddi anlamda beladaydı. Babası uyuşturucu kullandığında 2002 yılında öğrenmişti. Sahne korkusunu bastırmak için alkol kullandığı biliniyordu ama bunun dozunun çok fazla olduğu hatta uyuşturucuyu da buna dahil ettiğini babası Mitch Winehouse bilmiyordu. Amy'nin babası verdiği her röportajlarda, onu öldürenin ve uyuşturucuya alıştıranın kocası Blake Fielder-Civil olduğunu söyledi.

Amy uyuşturucu ve alkol tedavisi gördü fakat başarılı olamadı. Bir süre alkolü bıraksa da yeniden başladı. Amy öldüğünde kanında çok fazla alkol olduğu tespit edildi. 27 yıl yaşadı ancak geride pek çok hayran bıraktı.