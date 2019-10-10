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10.10.2019 - 10:17 | | DHA

Son dakika... Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri! Yaralılar var

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Adliye'nin çevresinde bulunan polislar olaya müdahale ederken, 5 kişi gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Son dakika... Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri! Yaralılar var

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anı kameralara yansıdı. Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi.

Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye götürüldü.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden grubun bir süre sonra silahlarını çektiği görülüyor. Silahlar patlarken çevredekiler büyük panik yaşıyor. Bir süre sonra gelen polis, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor,

 

 

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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