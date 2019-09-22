MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAnahtarı bulamayınca balyozla kırdılar! Yağma anı kamerada...
22.09.2019 - 11:59 | | AA

Anahtarı bulamayınca balyozla kırdılar! Yağma anı kamerada...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) cephanelik kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin, yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Anahtarı bulamayınca balyozla kırdılar! Yağma anı kamerada...

AA muhabirinin ulaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe  girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargahın cephanelik kapısını  kontrol ediyor.

Darbeciler saatler 23.12'de anahtarını bulamadıkları kapıyı kırmak  için balyozla vurmaya başlıyor.

Kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayan darbeciler, bu kez metal  kesiminde kullanılan spiral makinesini devreye sokuyor.

Olay yerine uzatma kablosu getiren darbeciler, ardından spiralle kapı  menteşelerini kesmeye başlıyor.

Uzun süren uğraşın ardından yeniden balyoz kullanan darbeciler,  kapısını bu şekilde kırdıkları cephaneliğe giriyor.

Saatler 03.00'ü gösterdiğinde darbeci grup, buradaki mühimmat  kutularını önce dışarıya çıkarıyor, ardından cephanelik bölgesine gelen bir  minibüs ve iki hafif ticari araca yerleştiriyor.

Bu araçlarla taşıma işlemini birkaç kez tekrarlayan darbeciler, saat  05.25'te gasbettikleri mühimmatın bir kısmını başka birliklere ulaştırması için  helikoptere yüklüyor.

Aynı saatlerde aynı model bir helikopterin, Genelkurmay Başkanlığı  karargahına mühimmat takviyesi yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

KKK DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri  Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına Ankara 19. Ağır  Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni", "TBMM'yi" ve "Türkiye  Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Dolandırdığı işçi iz sürdü! Parkta çekirdek çitlerken yakaladıAntalya’nın Alanya ilçesinde firma sahipleri ve işçilerini 2 milyon 100 bin TL dolandırıp kaçan ve 3 yıldır aranan müteahhit, dolandırdığı bir işçi tarafından Bursa'da parkta çekirdek çitlerken yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Neslican Tay'a son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika... Neslican Tay'a son yolculuğuna uğurlanıyor

Denizli’den, Bolu’ya uzanan aşkın öyküsü sonuçsuz kaldı!

Denizli’den, Bolu’ya uzanan aşkın öyküsü sonuçsuz kaldı!

Adana'daki iğrenç olayın ardından 138 gözaltı!

Adana'daki iğrenç olayın ardından 138 gözaltı!

Anahtarı bulamayınca balyozla kırdılar! Yağma anı kamerada...

Anahtarı bulamayınca balyozla kırdılar! Yağma anı kamerada...

Sıradaki Haber