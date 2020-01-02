Ankara 2020’ye acı haberle uyandı: 4 ölü 8 yaralı

Altındağ ilçesinde elektrikli sobadan çıktığı öne sürülen yangında dört kişi hayatını kaybederken, sekiz kişi yaralandı. Yanarak ölen gençlerden Semih Aktaş (20), Seyfi Güngör (26) ve Naci Cankurtaran’ın (26) yılbaşı eğlencesinden döndükleri, Rahmi Yozgat’ın ise yardım çığlıkları üzerine “can” kurtarmaya giderken zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.









Milliyet’e konuşan Semih Aktaş’ın eniştesi Kadir Çulha, “Kayınpederim, Semih ve annesi birlikte yangın çıkan bu dairede kalıyorlardı. Bir ay sonra askere gidecekti. Efendi, dürüst bir çocuktu. Çok üzgünüm” dedi.









Hayatını kaybeden Seyfi Güngör için Ortaköy Mezarlık Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Güngör’ün cenazesi, ikindi nazanın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangında ölen diğer 3 kişinin cenazelerinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi.



