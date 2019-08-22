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HaberlerGündemAnkara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak?
22.08.2019 - 09:26

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahminleri belirlendi. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu tahminleri haberimizde...

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş ise hava durumu bilgilerini öğrenmek için arayışa geçti. Özellikle hafta sonu plan yapacak olan vatandaşların yakından ilgilendiği il il hava durumu haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün gökgürültülü sağanak yağışlı 26 derece

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu Hafta sonu hava nasıl olacak

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün parçalı bulutlu 31 derece

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu Hafta sonu hava nasıl olacak

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 35 derece

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu Hafta sonu hava nasıl olacak

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Ağa 1 tonluk köpek balığı takıldı!Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
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