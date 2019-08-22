Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş ise hava durumu bilgilerini öğrenmek için arayışa geçti. Özellikle hafta sonu plan yapacak olan vatandaşların yakından ilgilendiği il il hava durumu haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün gökgürültülü sağanak yağışlı 26 derece

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün parçalı bulutlu 31 derece

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 35 derece

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