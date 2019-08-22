22.08.2019 - 09:26
Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahminleri belirlendi. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu tahminleri haberimizde...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş ise hava durumu bilgilerini öğrenmek için arayışa geçti. Özellikle hafta sonu plan yapacak olan vatandaşların yakından ilgilendiği il il hava durumu haberimizde...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün gökgürültülü sağanak yağışlı 26 derece
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün parçalı bulutlu 31 derece
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün az bulutlu 35 derece
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