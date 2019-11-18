Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yönünün adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yönünün adı nedir?



Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yönünün adı nedir?



A- Şantuk

B- Tafta

C- Moher

D- Şali



CEVAP: MOHER