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18.11.2019 - 22:13 |

Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yönünün adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yönünün adı nedir?

Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yönünün adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yönünün adı nedir?

Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yönünün adı nedir?

A- Şantuk
B- Tafta
C- Moher
D- Şali 

CEVAP: MOHER

Ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesiAntalya'da, sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' paylaşımı yapan çiftçi Ali Abay (45), çiftlik evinde ölü bulundu. Polisin evdeki koku nedeniyle kimyasal madde zehirlenmesinden şüphelenmesi üzerine AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemede herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Polis, Abay'ın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.
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