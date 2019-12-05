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05.12.2019 - 03:43 |

Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, aynı caddede bulunan 3 gecekonduda peş peşe yangın çıktı.

Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı

Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki birbirine yakın 3 gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Boş olduğu belirlenen gecekondulardaki alevler kısa sürede büyürken, bitişiğindeki evlerde oturanlar da tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekondulardaki yangına aynı anda müdahalede bulundu.

Kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangınlar, diğer gecekondulara sıçramadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakinleri yangından kısa süre önce bir kaç kişinin bölgeden koşarak uzaklaştığını belirtirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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