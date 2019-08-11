11.08.2019 - 06:03
Ankara'da bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namaz vakti
Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı için meraklı arayış başladı. Bayramların ilk gününde kılınan Bayram namazı ile ilgili sorular yoğun ilgi görüyor. Ankaralıların merakla araştırdığı ilk soru ise Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bayram namazı kılacak vatandaşlar ise namaz vakitlerini öğrenmek için Diyanet'in resmi sayfasına akın ediyor. İşte Diyanet tarafından duyurulan Ankara bayram namazı vakti...
ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Ankara'da 2019 Kurban Bayramı namazı 06:33'te kılınacak.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı