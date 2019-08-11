Ankara'da bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namaz vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bayram namazı kılacak vatandaşlar ise namaz vakitlerini öğrenmek için Diyanet'in resmi sayfasına akın ediyor. İşte Diyanet tarafından duyurulan Ankara bayram namazı vakti...

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara'da 2019 Kurban Bayramı namazı 06:33'te kılınacak.

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