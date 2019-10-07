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07.10.2019 - 02:40 | | İHA

Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Ankara’da bir TIR ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı’nın Siteler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Samsun istikametine seyreden Tuncay A. yönetimindeki 54 H 2047 plakalı TIR, kontrolden çıkarak Siteler mevkiinde aynı yönde seyreden Sedat G.’nin kullandığı 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kontrolünü yitiren Sedat G. ise yol üzerinde önünde seyreden kardeşi Birol G.’nin kontrolündeki 06 BP 1026 plakalı araca çarptı.

Kazada, otomobillerde bulunan Necla G., Caner G. (3), Kazım G. (4) ve Zeynep Turunç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri ise kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kurtarmak için aracın arka camını kırdılarİstanbul Esenler’de otomobil ile seyir halinde iken kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü yolun bitimindeki demirlere çarparak durabildi. Otomobilde büyük hasarın olmadığı kazada sürücü hastaneye kaldırıldı.
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