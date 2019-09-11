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HaberlerGündemAnne-kızın şeytani tuzağı! 4 ilaçla bir ay boyunca uyuşturup...
11.09.2019 - 08:40

Anne-kızın şeytani tuzağı! 4 ilaçla bir ay boyunca uyuşturup...

İzmir'de kendisini ekonomist ve danışman olarak tanıtan iş adamı A.D.'nin 30 milyon dolarlık servetine göz dikerek dolandırmaya çalışan A.C.A. ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne-kızın şeytani tuzağı! 4 ilaçla bir ay boyunca uyuşturup...

Yeniasır gazetesinden Mert Alpdündar'ın haberine göre, İzmir'de A.C.A (39) adlı kadın, kendisini ekonomist ve danışman olarak tanıttığı iş adamı A.D. (67) ile dini nikah kıydı. A.C.A, adamın 30 milyon dolarlık servetine göz dikerek şeytani bir plan hazırladı. Psikiyatri doktoruna yazdırdığı 4 yeşil reçeteli ilaçla adamı bir ay boyunca uyuşturan kadın, özel bir hastanede çalışan nöroloji doktorundan da A.D. adına 'akli dengesi yerindedir' raporu aldı.

A.C.A. ardından A.D'ye, uyuşturucu ilaçlarının etkisindeyken imza attırarak tüm gayrimenkul ve bankacılık işlemlerini yapabilmesi için annesi T.A. (59) adına genel vekaletname çıkardı.

CEZAEVİNE GİRDİLER

Ama A.D'nin durumu fark ederek polise başvurmasıyla Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.C.A, annesi T.A, ilaçları yazan ve 'akli dengesi yerindedir' raporu veren 4 doktoru gözaltına aldı. Doktorlar çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.C.A. ve annesi tutuklandı.

Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktıKartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde meydana gelen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu ve tekmelerin havada uçuştuğu görüntülerde, ateş açılan grubun, motosikletli saldırganı darp ettiği görülüyor. Öte yandan adliye bahçesinde bulunan vatandaşlar silah sesleriyle etrafa koşuşturmaları yaşanan paniği gözler önüne seriyor.
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