Uşak'ta geçtiğimiz yıl özel bir rehabilitasyon merkezinde serebral palsi hastası (beyin felci) ve otizmli olan 10 yaşındaki oğlu Mustafa Kılınç'ın işkence gördüğünü iddia eden anne Emine Kılınç, engelli oğlu için adalet istiyor. Yeni Asır’ın haberine göre, aradan bir yıl geçmesine rağmen hala sorumlular hakkında açılmış bir dava olmadığını söyleyen gözü yaşlı anne, "Oğlum vücudunda ve beyninde o işkencenin izlerini taşıyor. Savcılık ise bana işkenceyi yapanlarla uzlaşın" diyerek isyan etti.

KENDİNİ İFADE EDEMEZ

Anne Emine Kılınç'ın iddialarına göre, işkence olayı 08/12/2018 tarihinde Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Anne Kılınç, akşam rehabilitasyon merkezinde çalışan servis görevlilerince eve getirilen oğlunun yüzü ve kollarında büyük morluklar görünce hemen hastaneye gidip tedavi ettirdiğini anlatarak, "Oğlum konuşamıyor, kendisini ifade edemiyor. Vücudundaki yara ve morluklarla ilgili merkeze ulaştım. Oğlumun yüzünün bir bölümü şiş ve mordu. İki kolunda onlarca morluk vardı. Yetkililer iddiaları kabul etmedi. Alerjik olabileceğini söylediler ve şikayetçi olduk" dedi.

HESAP VERSİNLER

"Olayın üzerinden bir yıl geçti ancak hala dava açılmadı" diyen Kılınç, "Sonunda 15-20 gün önce savcılığa gittim. Savcılık ile yaptığım görüşmede bize 'uzlaşın' denildi. Bir anne olarak oğluma işkence yapanlar ile nasıl uzlaşabilirim. Ben adalete güvendim ve dava sürecinin başlamasını bekledim. Benim çocuğuma işkence yapanların kim olduğu neden belirlenmiyor. Bu kişilerden 1 yıldır neden hesap sorulmuyor. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Oğluma bunu yapanların ceza almasını istiyorum. Uzlaşma değil dava sürecinin başlamasını talep ediyorum" diye konuştu.

KINAMA CEZASINA KIZDI

Olayın ardından Uşak Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma sonucunda, rehabilitasyon merkezine sadece kınama cezası verildiğini söyleyen anne, "Bir çocuğun işkence görmesinin karşılığı kınama cezası mıdır? Gerekli yaptırımlar neden uygulanmıyor. Rehabilitasyon merkezini kim koruyor? Bu rehabilitasyon merkezine kınamayı yeterli gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de ben kınıyorum!" dedi.