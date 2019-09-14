‘Annelerin iradesini kırmak için yaptılar’

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, “Sivil bir inisiyatif gelişti. Anneler çocuklarını istiyor. Bu iradeyi kırabilmek adına bu tip haince bir saldırıyı yaptılar. Bu saldırıyı halk algılayabilecek düzeyde, bölge halkı sağduyu ile bu işi tartışıp, tavırlarını netleştirecektir. Askere karşı bir eylem yapmada kendilerini bu kadar güçlü hissedemiyorlar ve sivil masumlara işçilere böyle bir saldırı yapıyorlar” dedi. Saldırının ardından HDP İlçe Başkanı ile HDP’li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü’nün gözaltına alınmasıyla ilgili Tokmakoğlu, “Saldırıda bilgi alan unsurlar kamu görevlileri içindeki KCK yapılanmasından” dedi.