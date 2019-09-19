Annemin Yarası filmi konusu ve başrol oyuncuları

Annemin Yarası filmi bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın yer aldığı Annemin Yarası filmi 2016 yılında vizyona girdi. Başrollerinde Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık, Bora Akkaş'ın yer aldığı film 13 hafta boyunca vizyonda kalırken toplamda 4.773.848,37 TL tutarında gişe geliri elde etti.

ANNEMİN YARASI FİLMİ KONUSU

Salih on sekiz yaşına geldiğinde kayıp ailesini bulmak üzere kaldığı yetimhaneyi terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu olabilecek midir? Soluk soluğa izlenecek Annemin Yarası, Salih’in peşinde umudun izini sürüyor.

ANNEMİN YARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Türkiye'de yapılan ' Annemin Yarası' başrollerini Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık ve Bora Akkaş’ın paylaştığı Bosnalı Salih’in anne ve babasını arayış hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğımda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin yapımcılığını BKM üstleniyor.