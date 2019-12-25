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25.12.2019 - 19:28 | | AA

Annesi ağlamaktan cevap veremedi: Katil geldi, oğlum nereye gitti?

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, oğlunu av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Annesi ağlamaktan cevap veremedi: Katil geldi, oğlum nereye gitti?

1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Orhan Terzi (68), avukatı ile sanık ve maktulün yakınları katıldı.

Anne Adviye Terzi duruşma salonunda eşini görünce, "Katil geldi, benim aslanım, oğlum nereye gitti?" şeklinde tepki gösterdi. Mahkeme başkanının sorularına ağlamaktan cevap veremeyen anne, salondan çıkarıldıktan sonra fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Oğlu İsa Terzi'nin kendisini darbettiğini iddia eden sanık Terzi ise borcundan dolayı traktör ve minibüsünü satmak istediğini, bundan dolayı olay günü oğluyla tartışmaya başladıklarını anlattı.

Sanık, oğlunun kendisini yem karma makinesine atmakla tehdit ettiğini öne sürerek, "Beni dövdü. Zor kurtuldum elinden. Eve gidip silahımı aldım. Öldürdüm mü, dövdüm mü bilmiyorum. Öfke sınırını geçtim. Allah var yukarıda. Evlat vurulmaz, oldu bir kere. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Aklım başımdan gitti. Her şeyi Allah'a ve sonra size bırakıyorum." dedi.

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Babasından şikayetçi olan İsmail Terzi, olaydan bir süre önce babasının kendisini arayarak, "Ben bunu vuracağım. Cezaevinde bana bakar mısın?" dediğini ileri sürerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Kardeşlerden Musa Terzi ise herhangi bir şikayetinin olmadığını ifade etti.

Sanık ve tarafların savunmalarını tamamlamasının ardından duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Koçarlı ilçesinde, 4 Eylül'de tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren Orhan Terzi, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Terzi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

 

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