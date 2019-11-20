‘Antibiyotiklerin yarısı gereksiz yere yazılıyor’

“2011 yılında aile hekimlerinin yazdığı reçetelerin yüzde 35’nde antibiyotik vardı, şimdi bu yüzde 25’e düştü, ama halen kullanımda birinciyiz. Böyle devam ederse, antibiyotik direncinden 2050 yılında her 3 saniyede 1 kişi hayatını kaybedecek. Antibiyotiklere direnç gösteren süper bakteriler nedeniyle hastalıklar normal seyrinden çok daha uzun sürede iyileşir hale geldi. Antibiyotik direnci topyekûn bir çaba ile çözülebilecek önemli bir problem. Bir toplumda ne kadar çok antibiyotik kullanımı varsa o kadar fazla direnç görülür. Dünya üzerinde tüketilen antibiyotik miktarının yüzde 80’ini hayvancılık ve tarımda kullanılan antibiyotikler oluşturuyor. Gıdalar yoluyla da direnç bulaşabiliyor. Hiç antibiyotik kullanmamış kişilere, gıdalardan, sulardan ve sağlık kuruluşlarından antibiyotiğe dirençli mikroplar bulaşıyor.”

AB’de 30 bin ölüm

Antibiyotiklere dirençli bakteriler yönünden Türkiye’nin ardından Yunanistan ve Güney Kore geldiğine dikkati çeken Prof.Dr.Azap, şöyle devam etti: “Antibiyotik direnç oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise İzlanda, Hollanda, Norveç ve İsveç. AB ülkelerinde her yıl, 30 binden fazla kişi dirençli bakterilere bağlı enfeksiyonlar nedeniyle ölüyor. Bu oran, influenza, tüberküloz ve HIV/AIDS’te kaybedilen kişilerin toplam sayısından fazla. Antibiyotikler hayat kurtarıcıdır ama sadece gerekli durumlarda. Grip ve zatürre aşısı yapılan erişkinlerde antibiyotik kullanımının yüzde 28 azaldı. Çocuklarda da yüzde 20’ler civarında azalma söz konusu.”