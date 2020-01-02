AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, sınavlar ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi final sınavları için artık sayılı günler kaldı. Dönem sonu sınavları 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda düzenlenecek. AÖF sınavlarında her ders için 30 dakika süre veriliyor. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonra yapılan oturumlar 14.00'te başlıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerleri, sınav tarihinden bir hafta önce ilan ediliyor. Elektronik ortamda sorgulanacak olan AÖF sınav giriş belgesi Anadolum eKampüs ve AÖF mobil uygulamasından alınabilecek.