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02.01.2020 - 09:41 |

AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları için geri sayım başladı. Ocak ayı içerisinde yapılacak olan AÖF final sınavlarını bekleyen öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, sınavlar ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi final sınavları için artık sayılı günler kaldı. Dönem sonu sınavları 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda düzenlenecek. AÖF sınavlarında her ders için 30 dakika süre veriliyor. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonra yapılan oturumlar 14.00'te başlıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerleri, sınav tarihinden bir hafta önce ilan ediliyor. Elektronik ortamda sorgulanacak olan AÖF sınav giriş belgesi Anadolum eKampüs ve AÖF mobil uygulamasından alınabilecek.

Tuzla'da kaçak döküm dehşetiTuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.
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