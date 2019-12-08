AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı? Gözler Anadolu Üniversitesinde!

AÖF güz dönemi sınavları 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite eğitimine açıktan devam eden veya ikinci üniversiteyi okuyan adayları yakından ilgilendiren AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF güz dönemi sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden öğrenci otomasyonu sayfası üzerinde yer alan giriş bilgileri girildikten sonra sorgulanabiliyor.