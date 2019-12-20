AÖF sonuçları açıklandı! AÖF 14-15 Aralık güz dönemi ara sınav sonuçları erişime açıldı

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Binlerce adayın katılım sağladığı AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları bilindiği üzere 14-15 aralık tarihinde dört farklı oturumda gerçekleştirilmiş AÖF sınavının ardından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da adayların erişimine açılmıştı. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde bekleyen adaylara sevindirin haber Anadolu Üniversitesinden geldi. AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine sunuldu.

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar https://login.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz