AÖF sonuçları açıklandı! AÖF 14-15 Aralık güz dönemi ara sınav sonuçları erişime açıldı
AÖF güz dönemi sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. 14-15 Aralık tarihinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi heyecan içerisinde bekleyen adaylara sevindiren haber Anadolu Üniversitesinden geldi. AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Binlerce adayın katılım sağladığı AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları bilindiği üzere 14-15 aralık tarihinde dört farklı oturumda gerçekleştirilmiş AÖF sınavının ardından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da adayların erişimine açılmıştı. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde bekleyen adaylara sevindirin haber Anadolu Üniversitesinden geldi. AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine sunuldu.
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar https://login.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz