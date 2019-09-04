AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona eriyor? İşte gerekli olan belgeler...

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler AÖF ikinci üniversite için başvuruda bulunabiliyor.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU TARİHLERİ

2 Eylül 09.00 itibariyle başlayan internet başvuru işlemleri 18 Ekim 2019 Cuma saat 17.00'ye kadar sürecektir. Başvurular "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden yapılacak.

Mazeretli kaıtlar 18 Ekim tarihinde yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak) 4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

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