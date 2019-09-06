AÖF kayıt işlemleri ne zaman sona eriyor? AÖF sınav tarihleri belli oldu

AÖF yeni kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler kayıt olacakları bölümlere göre ücret ödeyecekler. Başvurular için son gün 13 Eylül Cuma. Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak.



AÖF kayıt harç ücretleri belli oldu. Kayıt sürecinde ödeme yapacak olan öğrenciler ilgili bölümlerin harç ücretlerini de araştırıyor.



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AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU



Güz Dönemi Ara Sınavı: 14 - 15 Aralık 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18 - 19 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020



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