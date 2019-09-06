06.09.2019 - 11:56
AÖF kayıt işlemleri ne zaman sona eriyor? AÖF sınav tarihleri belli oldu
AÖF kayıt işlemleri devam ediyor. 2 Eylül'de başlayan kayıtlar için son gün ne zaman? AÖF harç ücretleri ne kadar? AÖF 2019-2020 eğitim yılı akademik takvimini de yayınladı. İşte AÖF sınav tarihleri ve kayıt detayları...
AÖF yeni kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler kayıt olacakları bölümlere göre ücret ödeyecekler. Başvurular için son gün 13 Eylül Cuma. Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak.
AÖF kayıt harç ücretleri belli oldu. Kayıt sürecinde ödeme yapacak olan öğrenciler ilgili bölümlerin harç ücretlerini de araştırıyor.
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AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
Güz Dönemi Ara Sınavı: 14 - 15 Aralık 2019
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18 - 19 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020
Telefon satıcısına 'batarya' dayağı kameradaİstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.