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02.09.2019 - 08:33

AÖF kayıt ücretleri ne kadar? Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt...

Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Elektronik ortamda yapılacak olan AÖF kayıtları için kayıt ücretleri de belli oldu. İşte AÖF kayıtları ile ilgili merak edilenler...

AÖF kayıt ücretleri ne kadar? Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt...

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yeni kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü (BUGÜN) itibariyle başlıyor. Öğrenciler kayıt olacakları bölümlere göre ücret ödeyecekler. Başvurular için son gün 13 Eylül Cuma. Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak.

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği tutarları açıkladı.

KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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