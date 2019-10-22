AÖF kayıt yenileme için son gün! Kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt yenileme için verilen ek sürenin sonuna gelindi. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini bugün tamamlayacak. Peki, AÖF kayıt yenileme saat kaça kadar yapılıyor? Kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME

AÖF kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim Salı (bugün) sona erecek. Öğrenciler 22 Ekim Salı 23.30'a kadar kayıt yenileme yapabilecekler.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Öğrencilerimiz, ders ekle-sil işlemini http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapabileceklerdir. Ders ekle-sil işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini 22 Ekim 2019 Salı günü saat 22:00’a kadar Kredi Kartı/Banka Kartıyla, saat 23:30’a kadar Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler.

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