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19.10.2019 - 09:37 |

AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

AÖF kayıt yenileme için tarihler uzatıldı. 18 Ekim'de sona ermesi beklenen AÖF kayıt yenileme işlemleri için verilen ek süre boyunca AÖF kayıtları elektronik ortamda yapılabiliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

Açıköğretim Fakültesi, Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri için ek süre tanıdı. 18 Ekim'de sona ermesi beklenen AÖF kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim Salı gününe kadar devam edecek. Öğrenciler 22 Ekim Salı 23.30'a kadar kayıt yenileme yapabilecekler.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Öğrencilerimiz, ders ekle-sil işlemini http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapabileceklerdir. Ders ekle-sil işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini 22 Ekim 2019 Salı günü saat 22:00’a kadar Kredi Kartı/Banka Kartıyla, saat 23:30’a kadar Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler.

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

 

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