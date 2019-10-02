AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt (harç) ücreti ne kadar?

Üniversiteler açıldı örgün öğretim görenler ders almaya başladı. Bir de üniversiteyi açıköğretimden okuyanlar var. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyup kayıt yenileme konusunda henüz bir fikri olmayanlar kayıt yenileme tarihlerini ve ücretlerini merak edip araştırıyor. İşte konuya ait bilgiler...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Öte yandan internetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değil. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen "Dönem Öğretim Gideri" tutarını ödeyeceklerdir.