AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? Sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri şu sıralar heyecanlı... Özellikle birinci sınıflar ilk sınav heyecanını yaşayacaklar. Sınava hazırlık sürerken binlerce kişi sınav yerlerinin belli olmasını bekliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav giriş belgeleri hakkında Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Sınav giriş yerlerinin bugün ya da pazartesi günü belli olması bekleniyor.