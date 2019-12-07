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07.12.2019 - 09:19 |

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? Sınav yerleri ne zaman belli olacak?

AÖF öğrencileri 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk sınavına girecekler. Hafta sonu gerçekeleşecek olan sınavın sınav giriş yerleri hala belli olmazken öğrenciler "AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? Sınav yerleri ne zaman belli olacak?

 

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri şu sıralar heyecanlı... Özellikle birinci sınıflar ilk sınav heyecanını yaşayacaklar. Sınava hazırlık sürerken binlerce kişi sınav yerlerinin belli olmasını bekliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav giriş belgeleri hakkında Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Sınav giriş yerlerinin bugün ya da pazartesi günü belli olması bekleniyor.

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
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