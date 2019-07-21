AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF üç ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı için geri sayım başladı. AÖF üç ders sınavı için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınava nerede katılacağını merak ediyor. Peki AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu mu?Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı için geri sayım başladı. AÖF üç ders sınavı için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınava nerede katılacağını merak ediyor. Peki AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu mu?



AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. AÖF sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?



2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.



AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?



2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak.