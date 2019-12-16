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16.12.2019 - 16:14 |

AÖF sınav soruları yayınlandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

AÖF sınav soruları erişime açıldı. 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan AÖF Güz Dönemi ara sınav soruları eKampüs'te erişime açıldı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanıyor?

AÖF sınav soruları yayınlandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları 14-15 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Adaylar iki gün süren sınav döneminde iki oturumda sınavlara katıldı.

AÖF SORULARI YAYINLANDI

Hafta sonu gerçekleştirilen AÖF sınavlarının soruları yayınlandı. Güz Dönemi ara sınav soruları eKampüs'te. eKampüs'e giriş yaparak sınav sorularını sorgulamak mümkün.

EKAMPÜS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi AÖF sınav sonuçlarının on beş gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

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