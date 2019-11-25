AÖF sınav tarihi belli oldu! AÖF vize sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları için tarihler belli oldu. Peki, sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınavları saat kaçta başlıyor?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 14-15 Aralık 2019 tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan AÖF sınavlarında sabah oturumları 09.30'da başlayacak. Öğleden sonra olan oturumlar ise 14.00'te başlayacak.

AÖF sınavlarının yapıldığı cumartesi ve pazar günleri AÖF büroları 08.00 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecektir.

AÖF sınavlarına katılacak adayların fotoğraflı sınav giriş belgeleri ve kimlik kartları yanında olması gerekiyor.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

14-15 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan AÖF sınav yerleri ise henüz belli olmadı. Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden bir hafta önce erişime açılıyor.