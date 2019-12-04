AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları için tarih yaklaşıyor. Sınavlara katılacak öğrenciler ise sınav giriş belgelerini merak ediyor. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

14-15 Aralık'ta yapılacak olan AÖF ara sınavları için geri sayım sürerken sınav giriş yerleri de heyecanla bekleniyor. Sınav giriş belgesi henüz yayımlandı. Adaylar sınav yerlerine elektronik ortamda ulaşabilecekler.