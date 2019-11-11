11.11.2019 - 12:09 |
AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. 2019-2020 Eğitim döneminde AÖF sınavları ne zaman uygulanacak merak konusu oldu. İşte AÖF iş takviminde yer alan o tarihler haberimizde...
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihlerini yayımladı. AÖF öğrencileri, Güz Dönemi sınav tarihlerini öğrenmek için harekete geçti. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF Güz Dönemi sınavları için heyecan dorukta. AÖF sınav hazırlıklarına başlayan öğrencilerin bilmesi gereken tarihler haberimizde yer alıyor.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde uygulanacak.