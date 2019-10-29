AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi belli oldu

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileme ve sınav merkezi kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından öğrenciler AÖF sınavlarına hazırlanıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacaktır.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacaktır.