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18.11.2019 - 12:04 |

AÖF sınavları ne zaman? Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri netleşti

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav tarihleri netleşti. 2019-2020 Sınav takviminde yerini alan AÖF sınav tarihleri için meraklı arayış sürüyor. İşte AÖF öğrencilerinin bilmesi gereken AÖF sınav tarihleri...

AÖF sınavları ne zaman? Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri netleşti

AÖF öğrencileri, Güz Dönemi AÖF sınavları için hazırlıklara başladı. AÖF sınalarına katılacak adaylar, AÖF sınav tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinde sınav tarihlerine de yer verdi. İşte 2019-2020 Eğitim yılında AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınavları ne zaman Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri netleşti

Sokakta telefonuyla oynayan çocuğu gasp etti!İstanbul Bahçelievler’de bir şüpheli sokakta oturan çocuğun telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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