Son dakika! AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sonuçları sorgulama ekranı...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 18-19 Ocak tarihlerinde AÖF Güz dönemi final sınavına girdiler. Geçen sınavın sonuçları 5 gün içinde açıklanınca bu sabahtan itibaren heyecanlı bir bekleyiş başladı. "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gün boyu sorulurken beklenen haber az önce geldi.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi az önce bir duyuru yayımladı ve sonuçların ilen edildiğini duyurdu. Sonuçları sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SONUÇ SORGULAMA

BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat'ta başlayıp 28 Şubat'ta sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.