Son dakika! AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sonuçları sorgulama ekranı...
AÖF güz dönemi sona erdi. Final sınavı 18-19 Ocak tarihinde gerçekleşti. Bir önceki vize sınavının sonuçları 5. gün açıklanmıştı. Bugün sabahtan itibaren heyecanlı bir bekleyiş vardı. Anadolu Üniversitesi az önce sonuçların ilan edildiğini duyurdu. Sonuçları sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 18-19 Ocak tarihlerinde AÖF Güz dönemi final sınavına girdiler. Geçen sınavın sonuçları 5 gün içinde açıklanınca bu sabahtan itibaren heyecanlı bir bekleyiş başladı. "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gün boyu sorulurken beklenen haber az önce geldi.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi az önce bir duyuru yayımladı ve sonuçların ilen edildiğini duyurdu. Sonuçları sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.
BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat'ta başlayıp 28 Şubat'ta sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:
1. DERS SEÇİMİ
Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.
2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ
AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.
3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ
Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.
4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI
Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.