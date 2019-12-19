AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi öğrenciler 14-15 Aralık tarihlerinde sınava girdiler ve gün geçtikçe bu arama daha fazla araştırılıyor. İşte daha önceki süreçte yaşananlar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI İLE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlar için Anadolu Üniversitesi'nden henüz açıklama yapılmış değil. Sonuçların ise en geç 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

SINIF GEÇME

Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta, bilgisayarla değerlendirilmektedir.

Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30 ile yıl sonu ve bütünleme sınav notunun %70 toplanarak bulunur.

Örnek: Arasınav notu 70, yıl sonu notu 60 olan öğrenci;

Arasınavın ağırlığı %30 olduğuna göre,

70 . 30 : 100 = 21 not alacaktır.

Yıl sonu sınavının ağırlığı %70 olduğuna göre,

60 . 70 : 100 = 42 not alacaktır.

Arasınav ve yıl sonu sınavının not toplamı

20 + 42 = 63 başarı notunuz olacaktır.

Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 ve daha yukarısı olmalıdır.

Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte, bu sınavlardaki başarı notuda hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.

Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına girdikleri takdirde, aldıkları notun %70’nin 50 ve daha yukarısı olursa bu dersten başarılı sayılır.

Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2.sinden başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Bu ders sayısı 3 ve daha fazla olursa, başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin sınavına girerler. Ancak üst sınıftan ders alamazlar.

Bulunduğunuz sınıfın tüm derslerinden geçtiniz doğrudan üst sınıfa geçiyorsunuz.

Bulunduğunuz sınıfın derslerinden iki dersten başarısızsınız, üst sınıfa borçlu olarak geçiyorsunuz.

Ancak bu iki dersin sınavını da bulunduğunuz sınıfta vermek durumundasınız.

Bu iki dersin 1’den başarılı, 1’den başarısız olursanız, bulunduğunuz sınıftan bir üst sınıfa geçemiyorsunuz.