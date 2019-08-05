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05.08.2019 - 09:51

AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı. Sınava katılan AÖF öğrencileri, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki AÖF 2018-2019 yılı mezuniyet üç ders sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı?

27 Temmuz günü uygulanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınav sonuçları için heyecan dorukta. Merakla beklenen AÖF üç ders sınav sonuçları için öğrenciler sabırsızlanıyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF üç ders sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

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