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27.07.2019 - 09:11

AÖF üç ders sınavı bugün saat kaçta? Sınav yeri sorgulama ekranı

AÖF üç ders sınavı için beklenen gün geldi. Mezun olmak için az sayıda dersi kalan adaylar bugün üç ders sınavına girecek. Peki, üç ders sınavı saat kaçta başlayacak? Sınav giriş nasıl sorgulanır?

AÖF üç ders sınavı bugün saat kaçta? Sınav yeri sorgulama ekranı

AÖF üç ders sınavı için heyecan dorukta. Bugün sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini elektronik ortamda sorgulayabiliyor. Peki, AÖF üç ders sınavı saat kaçta yapılacak?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SAAT KAÇTA?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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