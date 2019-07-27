AÖF üç ders sınavı bugün saat kaçta? Sınav yeri sorgulama ekranı

AÖF üç ders sınavı için heyecan dorukta. Bugün sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini elektronik ortamda sorgulayabiliyor. Peki, AÖF üç ders sınavı saat kaçta yapılacak?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SAAT KAÇTA?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

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