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29.07.2019 - 08:29

AÖF üç ders sınavı soruları erişime açıldı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖF üç ders sınavına giren binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 27 Temmuz Cumartesi günü yapılan AÖF üç ders sınavının soruları eKampüs sisteminde erişime açıldı. Peki, AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF üç ders sınavı soruları erişime açıldı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavları geçtiğimiz cumartesi günü yapıldı. Mezun olmak üzere olan binlerce öğrenci son kalan derslerini vermek için sınava katıldı. Sınav sonuçları ise heyecanla bekleniyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SORULARI ERİŞİME AÇILDI

Sınavın hemen ardından sorular da erişime açıldı. Öğrenciler AÖF üç ders sınavı sorularını Anadolum Ekampüs sisteminde görüntüleyebiliyorlar.

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AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. On beş gün içerisinde sonuçların duyurulması bekleniyor.

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