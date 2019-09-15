AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi mezun olmak için son dersleri kalan adaylara yaz okulu imkanı tanıdı. Yaz okuluna kayıt olan öğrenciler için bugün sınav günü. Sonuçların en zaman açıklanacağı ise merak konusu.

AÖF YAZ OKULU SINAVI SAAT KAÇTA?

Yaz okulu sınavları 15 Eylül 2019 (BUGÜN) yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır. Sınav saat 09.30'da başlayacak.

Yaz okulu sınavı sebebiyle AÖF büroları 15 Eylül Pazar günü 10.00 - 16.30 saatleri arasında açık olacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı

YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün yaz okulu sınavına giren çok sayıda öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak adaylar için ilerleyen tarihlerde bilgilendirme yapılacaktır. AÖF'ten henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili açıklama yapılmadı.