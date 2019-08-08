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08.08.2019 - 20:25

AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz okulu devam ediyor. AÖF Yaz okuluna katılım sağlayan öğrenciler, AÖF Yaz okulu sınavlarının ne zaman uygulanacağını merak ediyor. İşte AÖF sınav takviminde yer alan o tarih...

AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?

2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınav tarihleri belli oldu. AÖF öğrencileri ise arayışa koyuldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav takvimine göre, aÖF Yaz okulu sınavlarına az bir süre kaldı. İşte AÖF öğrencilerini yakından ilgilendiren o günler...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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