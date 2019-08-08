AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?

2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınav tarihleri belli oldu. AÖF öğrencileri ise arayışa koyuldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav takvimine göre, aÖF Yaz okulu sınavlarına az bir süre kaldı. İşte AÖF öğrencilerini yakından ilgilendiren o günler...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak.