AÖF yeni kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? İşte AÖF kayıt ücretleri...

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

AÖF ÖSYS YENİ KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF yeni kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler kayıt olacakları bölümlere göre ücret ödeyecekler. Başvurular için son gün 13 Eylül Cuma. Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği tutarları açıkladı.

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