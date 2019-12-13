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13.12.2019 - 11:36 |

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019-2020 AÖL iş takvimi

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan AÖL sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2019-2020 iş takvimi de yayınlandı. İşte yeni dönem sınav tarihleri...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019-2020 AÖL iş takvimi

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 7-8 Aralık tarihinde sınava giren adaylar AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrencilerin gözü gelecek haberde. Elektronik ortamda duyurulacak olan sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Henüz sonuçların açıklanacağı tarih belli olmadı. Sınav sorularının ve cevaplarının ise kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

2019-2020 AÖL İŞ TAKVİMİ - AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak - 4 Şubat 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 18 Mart 2020 Çarşamba


2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI 21 Mart 2020 Cumartesi 22 Mart 2020 Pazar

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem Üzerinden Yayınlanması 17 Nisan 2020 Cuma

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan - 15 Mayıs 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Temmuz 2020 Çarşamba

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI 4 Temmuz 2020 Cumartesi 5 Temmuz 2020 Pazar

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 3. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem Üzerinden Yayınlanması 27 Temmuz 2020 Pazartesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI 5 Aralık 2020 Cumartesi 6 Aralık 2020 Pazar

 

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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