AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi giriş sayfası sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin 1. Dönem sınavlarının üzerinden 16 gün geçti. Açık lise öğrencileri, sınav sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. 17. Günde Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklanır mı? Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem için kayıt yenilemek isteyenler ve AÖL'e yeni kayıt yaptırmak isteyenler, bu tarihlerin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Haberimizin içeriğinden Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, AÖL yeni kayıt, Açık lise kayıt yenileme işlemlerinin tarihleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından uygulanan AÖL sınavları ile ilgili henüz sonuç tarihi duyurulmadı. Açık lise sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem sonu sınabları 21 - 22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.

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