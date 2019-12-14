14.12.2019 - 16:22 |
AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı! MEB, AÖL 1. dönem sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları
AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı. Lise eğitimine açıktan devam eden adayların girdiği AÖL 1. dönem sınavları bilindiği üzere 6-7 Aralık tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilmişti. AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilecek
6-7 Aralık tarihleri arasından gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavlarının ardından sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekleyen adaylara sevindiren haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 6-7 Aralık tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu.
AÖL 1. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken sonuçların Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.