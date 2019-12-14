AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı! MEB, AÖL 1. dönem sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları

6-7 Aralık tarihleri arasından gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavlarının ardından sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekleyen adaylara sevindiren haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 6-7 Aralık tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu.

AÖL 1. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken sonuçların Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.